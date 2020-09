Orages : intervention des pompiers de la Vienne dans le secteur de Montmorillon et La Trimouille

Des orages localisés ont nécessité l'intervention des pompiers de la Vienne ce samedi. Météo France a placé le département, tout comme les Deux-Sèvres, en vigilance jaune aux orages.

Intervention sur le secteur de Montmorillon et La Trimouille avec un premier bilan de six caves inondées, un hôtel non exploité en cours de rénovation. Les pompiers sont aussi intervenus au Super U de Montmorillon. L'eau n'arrivait pas à s'écouler par le toit mais "a priori pas trop de dégâts sur les denrées alimentaires", précise Bernard Blanchet, le maire de Montmorillon. Le magasin est resté ouvert pendant l'intervention des secours.