Orages : l'Ile-de-France placée en alerte orange ce lundi

Douze départements sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France ce lundi après-midi. Parmi eux, les huit départements franciliens : Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Val d'Oise, Yvelines, Seine-et-Marne et Essonne. Il s'agit "d'un épisode orageux de fin d'été, nécessitant une vigilance particulière, en raison d'orages donnant un risque de rafales localement violentes", indique Météo France.

Les orages se formeront vers le Centre-Val-de-Loire en milieu d'après-midi ce lundi, pour remonter rapidement et circuler vers l'Ile-de-France entre 16h00 et 21h00. Les cumuls de pluie pourront être forts. Entre 10 et 20mm, voire 40mm par endroits, avec possible de la grêle par endroit et une activité électrique marquée. C'est surtout le risque de rafales localement violentes qui nécessite une vigilance particulière. Les rafales, les plus marquées sont prévues pour donner de 80 à 110 km/h en pointe

Les parcs fermés dans les Hauts-de-Seine

En raison des orages, l'ensemble des parcs départementaux des Hauts-de-Seine seront fermées dès 16h30, indique le conseil départemental sur son compte Twitter.