Orages : l'Indre et le Cher placés en vigilance "Orange"

Plusieurs départements du Sud-Ouest et du Centre de la France sont placés en vigilance orange aux orages. Le Berry est concerné par ce phénomène orageux qui va commencer ce vendredi soir et se poursuivre jusqu'à ce samedi matin

Le Berry n'en a pas fini avec les orages ! Après une nuit de jeudi à vendredi agitée, les services de Météo France ont placé vingt départements du Sud-Ouest au Centre en vigilance orange. Les départements de l'Indre et du Cher sont concernés par cette vigilance en vigueur à partir de ce vendredi 21 heures et jusqu'à samedi matin 5 heures.

Dans un communiqué, la préfecture de l'Indre souligne que ces orages, qui pourraient localement violents, vont se développer sur le Sud-Ouest du pays. Ils se déplaceront ensuite vers le Nord-Est, avant d'atteindre en cours de soirée le Cher et l'Indre puis le Loiret. De la grêle, des rafales de vent dépassant les 80 km/h, et des cumuls de précipitations supérieurs au sein des 40 mm en 1 heure, et compris entre 4à et 80 mm sur l'épisode, seront observés par endroits avec une forte activité électrique.

La préfecture rappelle les bons comportements à adopter :

A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent.

Abritez-vous hors des zones boisées. Soyez prudents, en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir. Évitez les promenades en forêt.

Évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.

Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.

Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d’un cours d’eau. Un véhicule même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres d’eau.

En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols

Les orages de la nuit de jeudi à vendredi ont donné des cumuls de pluie importants par endroits. Météo Centre a ainsi enregistré 44,2 mm à Etrechet, 26.0 mm à Lucay-le-Libre et Colombiers, 14.6 mm à Culan, 13.0 mmm à Reuilly, 12.8 mm à Chassignolles, 4.6 mm à Vierzon et ST-Maur et 3.1 mm à Aubigny-sur-Nère.