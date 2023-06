Orages : l'Indre et le Cher une nouvelle fois placés en vigilance orange

Deux jours après les violentes intempéries qui ont fait de gros dégâts dans le Cher , les orages continuent de menacer le Berry. Les deux départements sont placés en vigilance orange aux orages ce mercredi, à partir de 20h, ainsi qu'en vigilance jaune pour pluies-inondations. C'est la troisième fois en quelques jours.

D'après l'association Météo Centre, il faut s'attendre à des averses et des orages localement virulents, dans la soirée et dans la nuit. Soyez donc très prudents chez vous ou si vous prenez la voiture. D'après la préfecture du Cher, le maximum de pluie attendu est de l'ordre de 25 millimètres en vallée de Germigny. Des rafales de vent pourraient atteindre 85 km/h, en première partie de nuit. Ces orages pourraient provoquer de nouveaux dégâts, des inondations de cave et des départs de feux en forêt à cause des impacts de foudre.

Pour éviter les accidents, la préfecture donne quelques conseils de comportement : s'éloigner des arbres et des cours d'eau, s'abriter dans un bâtiment en dur, éviter de se déplacer, protéger les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés, éviter d'utiliser son téléphone ou des appareils électriques.

En cette journée de Fête de la musique , certaines communes prennent les devants en annulant certains concerts. C'est le cas à Bourges, où tous les évènements en extérieur qui étaient prévus sont annulés. Les autorités ont encore en tête la Fête de la musique de l'an dernier, perturbée par de fortes pluies.