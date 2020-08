Orages : la boutique de l'abbaye de Jumièges inondée, le site reste fermé ce lundi

Les pompiers de Seine-Maritime ont dénombré une centaine d'interventions, ce dimanche, à cause des orages. De violentes rafales de vent et trombes d'eau se sont en effet abattues sur le département, aux alentours de 19h.

La boutique impraticable

Particulièrement touché, l'ouest de la métropole de Rouen. La commune de Duclair, notamment, a connu de grosses chutes de grêle. Egalement touché, le site touristique de l'abbaye de Jumièges. "À la fermeture, nous avons été frappés par une pluie forte pendant une bonne demi-heure, explique Marie-Laure Sucré, la directrice du site. Toute l'eau ruisselait vers la boutique, où nous avons eu une dizaine de centimètres. Sans compter la boue et les gravillons."

L'eau est montée aussi au niveau de l'abbaye, mais la ruine n'a aucun dégât apparent. - DR

Les pompiers sont intervenus pour pomper l'excès d'eau, mais ce lundi matin, la priorité c'est le nettoyage. Un parquet a été dégradé et les locaux sont impraticables pour le moment. "On est désolés de devoir renvoyer des visiteurs qui ont parfois fait des kilomètres de détour pour passer à l'abbaye, regrette Marie-Laure Sucré. On essaye de trouver les meilleures solutions pour ne pas rester fermés toute la journée."

Sur le site en tant que tel, aucun dégât à signaler, si ce n'est des branchages qui sont tombés en raison du vent. Mais la ruine de l'abbaye, elle, a tenu le choc. L'abbaye de Jumièges pourrait rouvrir ce lundi après-midi, mais sans accès à la boutique. Le département de la Seine-Maritime est toujours en vigilance jaune aux orages.