Orages : la Corrèze placée en vigilance orange ce lundi soir

Dix départements sont placés en vigilance orange aux orages ou à la canicule. La Corrèze fait partie des cinq départements qui le seront à la fin de la journée, dès 18h. La Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, et le Tarn-et-Garonne sont également concernés.

Grêles, foudres, pluies et vents

Le premier épisode orageux va d'abord toucher l'est de la Corrèze, en fin de journée et début de soirée. Il y a des risques de grêles et de rafales de vent, jusqu'à 70 km/h. Ensuite, une petite accalmie, avant un second épisode orageux dans la nuit sur l'ensemble de la Corrèze cette fois-ci. Il faut s'attendre à de la foudre et "des pluies, jusqu'à 30 mm", précise Météo France. Passé la nuit, cela devrait se calme, et la vigilance devrait revenir au jaune.

Cinq autres départements sont eux maintenus en vigilance orange à la canicule : l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie