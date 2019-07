Orages : la Côte-d'Or en vigilance orange

"De très fortes averses, des rafales de vents entre 60 et 80km/h, une forte activité électrique et des risques de grêle". Météo France vient de placer la Côte-d'Or et 19 autres départements en vigilance orange pour des orages violents ce samedi. Ceux ci devraient débuter en début d'après-midi, et concerneront tout le département. L'épisode devrait perdurer jusqu'en début de nuit.

La préfecture de Côte-d'Or appelle à la vigilance et conseille de limiter autant que possible les déplacements. Elle demande également d'éviter les balades en forêt.