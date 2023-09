Orages : la Creuse troisième département le plus touché par la foudre dimanche

Les orages s'en sont donné à cœur joie dimanche 17 septembre en Creuse. Ils ont éclaté surtout entre 18h et 22h. La Creuse a été le troisième département le plus touché, avec 1.371 impacts de foudre rien que pour le dimanche d'après l'observatoire Keraunos . La Haute-Vienne est sur la première marche du podium avec 2.239 impacts et 2.098 pour le Cher.

Naillat a été la deuxième ville la plus frappée de France, juste derrière Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne. L'ouest de la Creuse a été le plus touché : l'observatoire Keraunos a relevé 94 impacts de foudre à Naillat, 63 à Noth, 52 à La Souterraine, 40 à Saint-Agnant-de-Versillat.

La vigilance aux orages a été rétrogradée en jaune au cours de la nuit en Creuse. Ce lundi matin, soixante-dix familles prennent le petit déjeuner sans électricité. Les orages ont causé de petits dégâts électriques. Enedis a encore quelques réparations à faire à Jouillat et Saint-Julien-le-Châtel. L'épisode orageux a été moins violent qu' en juin où les pompiers avaient été très sollicités .