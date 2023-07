Orages : la Drôme et l'Ardèche à leur tour en vigilance orange

Météo France place pour la nuit de mardi à mercredi la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange aux orages, précisément de 23 heures à 4 heures du matin. Des rafales de vent entre 80 et 100 km/h sont attendus - parfois plus, très localement en Ardèche. Les précipitations devraient être toutefois moins importantes en Drôme et en Ardèche que dans l'ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes précise-t-on chez Météo France. L'évènement sera concentré essentiellement dans la partie nord de nos départements.

Nos départements ne sont cependant pas placés en vigilance orange pour canicule . Par ailleurs, "les températures devraient baisser mercredi après un passage orageux" indique ce mardi Météo France.