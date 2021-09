Les deux départements sont en alerte pour des précipitations parfois fortes prévues à partir de la mi-journée ce mercredi. Six autres départements sont concernés.

Orages : la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange

Météo France a modifié sa carte de vigilance ce mercredi matin à 6 heures : huit départements sont désormais placés en vigilance orange. Parmi eux, la Drôme et l'Ardèche pour des risques d'orages forts à partir de la-mi journée. Le phénomène pourrait durer jusqu'en milieu de nuit prochaine. Selon Météo France, c'est en vallée du Rhône que l'on attend les phénomènes les plus violents : de fortes précipitations qui pourraient atteindre par endroit 80 mm de pluie en 2 heures, accompagnées de rafales de vent et de grêle.