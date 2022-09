Orages : la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange

Le temps sera perturbé ce mercredi et la nuit prochaine en Drôme Ardèche. Les deux départements sont placés en vigilance orange à partir de 20 heures. Cette alerte orages concerne 6 autres départements : l'Ain, les Bouches-du-Rhône, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. Trois autres départements sont également en vigilance orange pluie-inondation : le Vaucluse, l'Hérault et le Gard (ce dernier département était en rouge dans la nuit de mercredi à jeudi). Pour la Drôme et l'Ardèche, Météo France évoque une situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent. en soirée. Les orages pourraient être porteurs de grêle, et des rafales à 80 km/h peuvent se produire. Les cumuls de pluies pourraient avoisiner les 60mm en 30 minutes /1 heure.