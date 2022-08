Les départements de la Drôme et de l'Ardèche sont placés en vigilance orange aux orages. De la foudre est attendue notamment le long de la vallée du Rhône ce dimanche.

Météo : la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange aux orages

Météo France place la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange aux orages ce dimanche matin. Il y a un risque de foudre le long de la vallée du Rhône et surtout dans la Drôme. De forts orages, accompagnés localement de très fortes pluies, vont s'intensifier en matinée, entre le littoral du Languedoc et Rhône-Alpes.

Ce qui ne rassure pas ce dimanche matin, c'est le risque de foudre. C'est elle qui est à l'origine de l'incendie de Romeyer dans le Diois, qui dure depuis le vendredi 5 août.

Sept autres départements sont placés en vigilance orange aux orages : le Rhône, l'Ain, le Gard, l'Hérault, l'Isère, la Loire et la Haute-Loire.