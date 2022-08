Orages : la Drôme et l'Ardèche placés en vigilance orange par Météo France

Des orages vont se déclencher au cours de l'après-midi ce mardi sur la majeure partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais c'est sur la Drôme et l'Ardèche (avec un risque plus modéré de débordement sur l'Isère voisin) que le risque de phénomènes violents est le plus marqué.

C'est surtout le caractère pluvieux de ces orages qui est à redouter, même si un peu de grêle ou d'assez fortes rafales de vent restent possibles. Météo France attend des intensités de 20 à 40 mm en moins d'une heure et localement jusqu'à 60 mm possible. Ces orages cesseront en soirée.