Orages : la Loire deuxième département le plus foudroyé cet été

Le département de la Loire a été le deuxième le plus foudroyé en juin, juillet et août selon Météorage, après les Alpes-de-Haute-Provence et devant la Haute-Savoie.

Ce n'est pas qu'une impression : l'été a été orageux dans la Loire. Le département est le deuxième le plus foudroyé ces trois derniers mois selon Météorage (filiale de Météo France), après les Alpes-de-Haute-Provence et devant la Haute-Savoie. La journée la plus foudroyée a été celle du 6 août, avec plus de 1.650 éclairs recensés dans la Loire, et c'est Chalain-d'Uzore la commune la plus touchée cet été en terme de densité d'éclairs.

33 jours d'orage cet été dans le département

Le record absolu remonte au 19 juillet 1998, jour le plus foudroyé dans la Loire, avec 2.824 éclairs nuage-sol.

Au total, en juin, juillet et août 2019, 33 jours d'orage ont été enregistrés dans la Loire. Ce chiffre est en fait dans la moyenne puisque Météorage a comptabilisé 34 jours d'orages chaque été depuis 30 ans dans le département.