Orages : la Loire et la Haute-Loire en vigilance orange !

L'Est Républicain

La fin de journée pourrait être agitée dans le ciel ligérien et alti-ligérien. Les deux départements, comme quinze autres allant du Pays Basque au Massif Central, sont placés en vigilance orange par Météo France.

ⓘ Publicité

A partir de la fin d'après-midi et jusque dans la nuit, de violents orages d'été pourraient se déclencher sur la Loire et la Haute-Loire. Un phénomène pouvant s'accompagner de fortes pluies (30 à 40mm en peu de temps), de grêle voire de gros grêlons et de fortes rafales de vent pouvant atteindre les 90km/h.