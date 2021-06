Orages : la Loire et la Haute-Loire placées en vigilance orange jusqu'à lundi

La Loire et la Haute-Loire sont en vigilance orages ce dimanche 27 juin 2021. Une alerte de Météo France qui est en vigueur jusqu'à 6 heures du matin le lundi.

La Loire et la Haute-Loire font partie des 19 départements placés par Météo France en vigilance orange aux orages ce dimanche 27 juin.

Météo France qui précise que "ce dimanche après-midi, soir et nuit, du Massif Central en direction du Nord-Est, ces 19 départements seront touchés par un épisode orageux actif, avec d’importants cumuls de précipitations, et localement des chutes de grêle et de fortes rafales de vent".

Dans la Loire, cette vigilance orange aux orages est fixée à partir de 15 heures ce dimanche selon la préfecture du département.

En Haute-Loire, la vigilance orange débute à partir de 16 heures ce dimanche : la préfecture du département appelle à "la plus grande prudence pour toute activité extérieure".

La semaine dernière, des orages avaient déjà frappé la Loire et la Haute-Loire et Météo France avait placé les deux départements en vigilance orange. Pour le moment, l'alerte Météo France sur les deux départements est en vigueur jusqu'au lundi, 6 heures du matin.