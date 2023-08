Orages : "la Normandie, région de France la plus touchée par les impacts de foudre ce matin"

Selon Météo Ciel, plus de 12.000 impacts de foudre ont été enregistrés dans le Calvados entre 6h et 7h ce jeudi matin

La Normandie s'est réveillée sous les orages et de fortes précipitations ce jeudi matin. Et les éclairs ont participé à rendre impressionnant le phénomène certes attendu.

"Cela a commencé sur le Sud-Manche en prenant la direction de la Côte Fleurie," explique Christopher Bridet, administrateur de la page Facebook Météo Basse NORMANDIE. "En terme d'impacts de foudre, je pense qu'on est la région la plus impactée de France."

Selon le site Meteociel, plus de 12.000 impacts de foudre ont été enregistrés dans le Calvados entre 6h et 7h ce matin. Prudence si vous prenez la route, car une fois passé les orages pourraient revenir dans la matinée. Le Calvados et l'Orne sont en vigilance orange jusqu'à la mi-journée.

"Une réactivation des orages pourraient avoir lieu en milieu / fin d'après-midi. IL faudra être vigilant car ces orages peuvent être parfois stationnaires avec un fort cumul de pluie," prévient Christopher Bridet.

Annulation de la venue de 4000 enfants défavorisés à Cabourg

Le placement en vigilance orange des cinq départements de Normandie mercredi soir avaient annulés la venue ce jeudi de 4.000 enfants défavorisés d'Ile de France qui avaient prévus de passer la journée sur la plage de Cabourg.

C'est la première fois en 44 ans que cette journée organisée dans le cadre du dispositif des Oubliés des vacances du Secours Populaire est annulée. Certains enfants pourront tout de même profiter du zoo de Beauval ce jeudi