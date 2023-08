Orages : la Picardie placée en vigilance orange à partir de mercredi à minuit

La Somme, l'Aisne et l'Oise sont placés en vigilance orange à cause du risque d'orages à partir de ce mercredi soir à minuit et jusqu'à jeudi après-midi. "Les conditions anticycloniques faiblissent sur le nord du pays et des orages vont se déclencher dans l'air chaud", précise Météo France.

ⓘ Publicité

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les orages devraient se développer en direction du nord-est. Sous ces orages, localement les cumuls de précipitations pourront avoisiner voir dépasser les 30 mm en peu de temps, détaille Météo-France. Ces orages pourront localement être accompagnés de chutes de grêle significatives, de rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h et d'une forte activité électrique.

L'ensemble de la région Hauts-de-France, l'Ile de France, la Normandie, le Centre-Val-de-Loire (sauf Indre et Cher), et une partie des Pays de La Loire sont également concernés.