Orages : la Seine-et-Marne en vigilance orange

Après les fortes chaleurs, place aux orages. Vingt départements dont la Seine-et-Marne ont été placés en vigilance orange par Météo-France. L'alerte commence à 22h00 mais quelques orages isolés sont attendus dès la fin d'après-midi vendredi. Ils peuvent s'accompagner de rafales de vent allant de 60 à 70 km/h, voire d'un peu de grêle.

Ensuite, "des orages plus organisés et généralisés" vont balayer la Seine-et-Marne du sud vers le nord en début de nuit. Ces orages seront brefs mais marqués par une forte intensité électrique, des rafales de vent entre 70 et 90 km/h et ponctuellement accompagnés de grêle. Il pourrait aussi beaucoup pleuvoir : des cumuls de pluie de 20 à 40 mm en moins d'une heure.

Ces orages s'évacueront par le nord avant la fin de la nuit. L'alerte est prévu jusqu'à 4h samedi.

L'alerte fait suite à un pic de chaleur qui a touché une grande partie de la France ces derniers jours. Jeudi, 36,4 °C ont été enregistrés à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) et 35,2 °C à Paris.