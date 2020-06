Météo France ne place plus nos départements berrichons sur la carte des départements en vigilance orange aux orages.

Orages : la vigilance orange levée dans l'Indre et le Cher

Après de nouvelles intempéries dans la nuit de vendredi à samedi, particulièrement dans le Cher, la météo se calme ce samedi en Berry. Conséquence : Météo France lève la vigilance orange aux orages dans l'Indre et le Cher. Nos deux départements berrichons repassent en vert. Le temps va varier entre du soleil et des nuages. Mais il n'y aura pas de pluie. Les températures seront également très agréables : entre 23 et 26 degrés en Berry.