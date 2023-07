Orages : la vigilance orange levée dans le Sud-Ouest, des milliers de foyers sans courant

Plus aucun département n'est en vigilance orange aux orages ce samedi matin. Météo France avait lancé l'alerte vendredi après-midi dans dix départements du Sud-Ouest . Quelques dégâts, essentiellement matériels, sont à signaler.

Deux blessés à Pau

L'agglomération paloise a été la plus touchée, avec deux blessés : un homme de 65 ans et une femme de 52 ans. Ils se trouvaient à bord d'une voiture, lorsqu'un arbre est tombé dessus. Grièvement atteint, l'homme a dû être hospitalisé. Les chutes d'arbres ont également entraîné la fermeture de l'A64 pendant une heure, toujours à hauteur de Pau, dans le sens Bayonne-Toulouse. A 23h vendredi, 12.000 foyers étaient encore privés d'électricité en Béarn et en Bigorre , contre 31.000 au plus fort de la soirée.

8.000 personnes évacuées d'un concert près de Brive

À cause de ces orages, plusieurs concerts ont aussi été annulés ou interrompus, notamment Pause Guitare à Albi (Tarn) et le Festival aux Champs à Chanteix (Corrèze). Dans ce même département, près de Brive, le Festi'Malemort a dû évacuer les 8.000 spectateurs venus assister au concert du groupe Magic System. Un portique lumineux était tombé sur scène. L'incident n'a pas fait de blessé.

Des coupures de courant en Dordogne

Le sud de la Dordogne a aussi été touché, avec des câbles sectionnés dans plusieurs communes . Ce samedi matin, Enedis recense 1.200 foyers sans électricité, contre 7.000 au plus fort de la soirée. Au total, les pompiers du département ont réalisé une quinzaine d'interventions pour des arbres tombés sur la chaussée.