Orages : la vigilance orange levée en Drôme et en Ardèche

Fin de vigilance orange aux orages en Drôme et en Ardèche depuis 6 heures du matin ce lundi 24 juillet. Météo France indique que les plus forts cumuls de pluie ont été enregistrés sur un axe allant de Valence au sud de la Drôme des collines, avec des précipitations ayant atteint 30 à 40 mm localement. 26 mm ont été relevés à Romans-sur-Isère. En fin de nuit, le bassin de l'Eyrieux a également été le plus touché par les orages.

Les orages n'ont pas entraîné de dommages importants. Les pompiers ardéchois sont intervenus notamment dans la nuit de dimanche à lundi à Tournon pour un arbre tombé sur une ligne électrique.