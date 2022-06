Orages : la Ville de Paris annonce la fermeture de ses espaces verts

La Ville de Paris annonce que les parcs, jardins, squares et cimetières ont fermé leurs portes depuis 17h30 ce samedi et ce jusqu'à dimanche matin en raison des orages attendus sur l'Ile-de-France.

Météo France annonce une perturbation orageuse qui traversera l'Ile-de-France en fin d'après-midi et dans la soirée. Les orages pouvant s'accompagner de pluies fortes de courtes durées et de très fortes rafales de vent et de grêle comprises entre 80 à 90 km/h voire ponctuellement 100km/h. "Les sites rouvriront demain matin, sauf avis contraire, après les vérifications d’usage."

Pour rappel, actuellement, 65 départements allant du Sud-Ouest au Nord et à l'Est sont désormais placés en vigilance orange pour orages à partir de samedi 16h jusqu'à dimanche matin.