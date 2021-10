Orages, le Gard et la Lozère placés en vigilance orange

Le Gard et la Lozère placés en vigilance orange pour orages et pluie-inondation à partir du dimanche 3 octobre 2021 à 6 heures. Les cumuls attendus sur les plaines sont de 40 à 60 millimètres, 50 à 80 sur les piémonts et localement, sur les reliefs des Cévennes, jusqu'à 200 ou 250 millimètres.

Le Gard et la Lozère placés par Meteo France en vigilance orange orages et pluie-inondation à partir du dimanche 3 octobre 2021 à 6 heures. C'est à ce moment-là, en fin de nuit, que devraient commencer les premières pluies qui iront s'intensifiant au cours de la journée, notamment en après-midi et en soirée avec des intensités qui pourraient atteindre 30 à 50 millimètres/heure. Les cumuls sur les plaines du Gard devraient être compris dans une fourchette allant de 40 à 60 millimètres en 24 heures. Dans les zones de piémont ce devrait être un peu plus, entre 50 et 80 millimètres. Et sur les Cévennes proprement dites, sur une bande sud-nord à cheval sur le Gard, la Lozère et l'Ardèche, il pourrait tomber localement jusqu'à 200 voire 250 millimètres. Tous ces cumuls s'entendent jusqu'à lundi matin.

Pendant cet épisode orageux, le vent sera soutenu, des rafales de 70 à 90 kilomètres/heure, notamment vers la vallée du Rhône. Ces orages devraient ensuite se décaler vers l'est dans la nuit de dimanche 3 octobre à lundi 4 octobre mais il est encore trop tôt pour que Météo France ait des prévisions précises sur cette évolution.