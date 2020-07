Orages : le Nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange

Après les très fortes chaleurs prévues ce vendredi dans le Pas-de-Calais et le Nord, le temps pourrait se gâter, des orages devraient arriver par l'Ouest et pourraient très violents par endroits. Ils sont placés en vigilence orange aux orages à partir de 16 heures et jusqu'à minuit, en revanche ils ne sont pas concernés par la vigilance aux fortes chaleurs.

Les prévisionnistes alertent sur des phénomènes « localement violents avec une très forte activité électrique, des rafales de vent de 100 km/h parfois plus, et plus ponctuellement des fortes pluies et de la grêle ». La Préfecture de région alerte de son côté sur les risques d'inondations très rapides, des départs de feux peuvent également être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.