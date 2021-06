Météo France a placé trois départements des Hauts-de-France en alerte orange ce vendredi matin à cause du risque de violents orages en début d'après midi sur l'est de la région.

Orages : le Nord, le Pas-de-Calais et l'Aisne placés en vigilance orange

Attention aux orages dans le Nord, le Pas-de-Calais et l'Aisne ce vendredi 4 juin (Photo d'illustration

Les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne ont été placés en vigilance orange ce vendredi matin par Météo France à cause du risque d'orages dans la journée.

Les orages les plus violents sont prévus en début d'après-midi sur l'est des Hauts-de-France. Météo France prévoit, au plus fort des orages, des cumuls de 30 à 60 mm de pluie en moins d'une heure. Il faut donc s'attendre à des inondations soudaines, prévient Météo France.

Les orages pourraient être parfois accompagnés de grêle. Et Les rafales de vent pourront atteindre les 80 à 100 km/h, indique Météo France.