Orages : les conseils pour éviter d'être foudroyé

Attention aux coups de foudre ! Pas en amour, mais ceux provoqués par les orages. Ils sont nombreux et parfois violents ces dernières semaines dans le Vaucluse. Les pluies torrentielles sont dangereuses, mais les éclairs peuvent l'être aussi. Chez nos voisins du Var, un collégien a été frappé par la foudre alors qu'il attendait son bus sous un arbre. Il a été hospitalisé en réanimation.

Conseils de prévention

Ce type d'accident est heureusement rare : une centaine de personnes sont touchées chaque année en France. Mais pour l'éviter, il existe des conseils simples que nous rappellent des secouristes vauclusiens. "La première chose à retenir c'est de rester chez soi et de débrancher tous les appareils électriques", explique Laurent Dubois, le président de la Croix blanche dans le Vaucluse.

Il est donc conseillé de consult****er la météo régulièrement, notamment avant toute sortie en forêt par exemple ou en pleine nature avec aucun endroit où s'abriter.

"Mais si ce n'est pas possible, on se met dans un endroit où aucun arbre ou objet métallique ne peut nous tomber dessus. On se met accroupi les mains sous les cuisses, et on met quelque chose d'isolant au sol pour éviter que le courant ne repasse par les pieds. On peut se mettre sur sa veste par exemple, quitte à être mouillé", explique Laurent Dubois.

Et dans tous les cas, quelle que soit la position, il y a des endroits à privilégier et d'autres à éviter. "Restez le plus possible éloigné des zones boisées et notamment des arbres isolés. Il faut éviter de toucher tout ce qui est métallique. Notamment les pêcheurs : il faut qu'ils posent leurs cannes en carbone et qu'ils s'éloignent du cours d'eau. L'endroit le plus sécurisé c'est soit une maison soit une voiture (lorsqu'elle n'est pas sous un arbre ou un objet susceptible de tomber)", explique le lieutenant colonel Philippe Chaussinand, chef de groupement de la préparation opérationnelle au SDIS.

Et si ça arrive quand même et que nous sommes témoin d'un coup de foudre, ce pompier professionnel explique également qu'il est tout à fait possible de toucher une victime foudroyée sans être électrocuté soi-même. "L'impact de foudre a lieu a l'instant T. Le courant passe à travers la personne et se dissipe au niveau de la terre. Comme le sol n'est plus alimenté une fois que l'impact de foudre est passé la victime n'est pas dangereuse. Le cas est tout à fait différent par exemple, dans une maison où une personne est au contact d'un câble ou d'une prise potentiellement toujours alimentée", explique le lieutenant colonel Philippe Chaussinand. Dans le cas d'une victime foudroyée il faut donc appeler les secours et effectuer les premiers gestes.