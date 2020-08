Orages : les Landes en vigilance orange

Le département des Landes est en vigilance orange aux orages ce mercredi. Aux alentours de 19-20h, Météo France prévoit beaucoup de pluie, de la grêle et du vent avec des rafales pouvant aller jusqu'à 120 km/h.

Ce mercredi matin, Météo France a placé 47 départements en vigilance orange aux orages. Parmi eux, les départements des Landes et du Gers. Les orages devraient être plus violents que ceux de la nuit dernière avertit Météo France. "Avec des remontées instables de sud, sud-ouest, vers 19 heures ou 20 heures. Très forte instabilité avec possibilité de grosses cellules orageuses, avec éventuellement de la grêle et de fortes rafales de vent, jusqu'à 100km/h", explique Bernard Olagnon, prévisionniste à Météo France Bordeaux.

Dans son bulletin, sur son site internet, Météo France parle d'"une dégradation orageuse marquée attendue pour la seconde partie d'après-midi, débutant par Midi-Pyrénées, puis se généralisant à toute la zone par le sud : les Pyrénées-Atlantiques, Landes, jusqu'au Périgord, sont concernés aussi par des vagues orageuses successives ; elles pourraient déborder sur le sud-est de la Gironde. Celles-ci devraient s'accompagner d'une _forte activité électrique, de fréquentes chutes de grêle (gros grêlons probables du Midi Toulousain au Tarn et à l'Aveyron), de fortes chutes de pluie (pouvant atteindre 30 mm ou litres/m² en moins d'une heure), et de rafales de vent, généralement de l'ordre de 80 à 90 km/h, mais pouvant très localement atteindre 100 à 120 km/h. Ces orages devraient s'atténuer progressivement en première partie de nuit"_.

Rien à voir donc avec les orages de la nuit dernière : des éclairs en fin de nuit dans le ciel landais. Même si certains d'entre nous ont été impressionnés, il n'y a rien eu d'exceptionnel rajoute Bernard Olagnon : "Au niveau des impacts de foudre, c'était impressionnant, par contre au niveau du vent nous avons relevé 50 km/h à Mont-de-Marsan, mais je pense qu'il y a eu plus ailleurs sans qu'on ait pu le mesurer. Un peu pareil pour les cumuls de pluie, nous n'avons relevé que 9 mm à Mont-de-Marsan et là encore il y a pu avoir plus par endroits".

Après ces orages, même si des jardins de particuliers ont été touchés, ou des infiltrations d'eau relevées dans certaines habitations, il n'y a pas de gros dégâts. Des pompiers sillonnent depuis ce mercredi matin le massif forestier, là où il y a eu des impacts de foudre et pas de pluie et cela pour éviter des départs de feu.