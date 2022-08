Orages : levée de la vigilance dans tous les départements, les Pyrénées-Atlantiques en risque inondation

Plus aucun département n'est concerné ce jeudi 18 août par la vigilance orange aux orages. Météo France a levé les alertes pour les quatre derniers départements menacés (Bouches-du-Rhône, Gard, Var et Vaucluse), tout comme la vigilance pour pluie / inondation pour les trois concernés (Bouches-du-Rhône, Var et Gard). L'épisode orageux a provoqué des pluies diluviennes dans la région, tout comme dans la Loire où des coupures d'électricité et des inondations ont été signalés.

La carte de vigilance diffusée par Météo France ce jeudi matin. - Météo France

En revanche, les Pyrénées-Atlantiques sont placées en vigilance orange pour pluie / inondation. "Les averses se renforcent sur le pays basque en début de journée de jeudi, en prenant un caractère orageux. Une accalmie relative se dessine en fin de matinée et début d'après-midi, avant une tendance à nouveau au renforcement notamment sur le domaine côtier en fin de journée", précise Météo France.