Orages : Météo France place 12 départements en vigilance orange

Météo France a placé 12 départements en vigilance orange aux orages ce dimanche à partir de 15h. De forts orages sont en effet attendus sur un axe allant de l'Occitanie à la Lorraine et l'Alsace. Ces orages s'annoncent forts sur les départements placés en vigilance orange, où l'on attend de fortes pluies. Ces averses peuvent atteindre des intensités comprises entre 20 et 40 voire 50 mm en une heure. Cela peut engendrer un risque de ruissellement et d'inondations locales. Météo France redoute également de la grêle, des rafales de vent entre 80 et 100 km/h, voire localement davantage, et une activité électrique soutenue.

La liste des départements en alerte :

L'Ain

La Côte-d'Or

Le Doubs

Le Jura

La Loire

Le Bas-Rhin

Le Haut-Rhin

Le Rhône

La Haute-Saône

La Saône-et-Loire

Les Vosges

Le Territoire-de-Belfort

Des conseils traditionnels de prudence

Météo France recommande d'éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électrique. A l'approche d'un orage, les pouvoirs publics invite à mettre en sécurité ses biens et à s'abriter hors des zones boisées