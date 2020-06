Orages : Météo-France place cinq départements du Sud-Est en vigilance orange

Météo-France place ce jeudi cinq départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en vigilance orange aux orages et à la pluie et aux inondations. L'alerte est valable jusqu'à 16h. La nuit de mercredi à jeudi avait déjà été agitée.

Prudence dans le Sud-Est de la France ce jeudi 4 juin : cinq départements de la région PACA sont placés en vigilance orange par Météo-France en raison d'orages et de fortes pluies attendues dans la journée. L'alerte concerne les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Elle est valable jusqu'à 16 heures jeudi.

Météo France place cinq départements du Sued-Est en vigilance orange aux orages et aux pluies-inondations - ©Météo-France

"L'épisode pluvieux et orageux concerne dans un premier temps la vallée du Rhône et gagne rapidement l'est de la Provence puis les Alpes-Martimes. Les quantités attendues sont de l'ordre de 50 à 80 mm, ponctuellement 100 à 120 mm sous les orages les plus forts", prévient Météo France.

Déjà de fortes intempéries pendant la nuit de mercredi à jeudi

Dans la nuit de mercredi à jeudi, il est tombé l'équivalent trois mois de pluie à Eyragues et Tarascon (Bouches-du-Rhône), d'après Météo France. A Eyragues, durant l'épisode pluvieux, 90 mm de pluie sont tombées, dont 68mm en une heure seulement.

L'Ile-de-France aussi a été touchée par cet épisode pluvieux et orageux. A Paris, 64 chutes de foudre sont tombées en une heure, 500 éclairs ont été observés dans le Val-de-Marne, selon le site Kéraunos. Près d'Etampes (Essonne), les vents violents ont engendré un tuba, vents tourbillonnants à grande vitesse ne touchant pas le sol et ayant l'apparence d'une tornade.

Des orages de grêles parfois violents ont également frappé dans le territoire de Belfort, à Dijon, ou encore autour de Rennes. Pas de gros dégâts mais quelques magasins inondés, ainsi que des caves et des sous-sols dont la salle de restauration d'un Ehpad.