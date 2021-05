Orages : Météo France place dix départements en vigilance orange

Météo France place dix départements du Sud-Ouest en vigilance orange aux orages pour ce dimanche 9 mai à partir de 16h. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde, la Charente-Maritime, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Haute-Vienne et la Charente. Météo France prévoit de la grêle et des vents violents avec des rafales jusqu'à 120 km/h.

Météo France place dix départements en vigilance orange aux orages - ©Météo France

En début d'après-midi, des orages se développent sur le sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine, sur le Gers et les Hautes-Pyrénées avant de progresser vers le nord et l'est, notamment vers le Tarn-et-Garonne et le Lot, le Limousin ; Ils toucheront le reste de la région Midi-Pyrénées voire le Poitou en soirée. Ces premiers orages peuvent s'accompagner d'averses faibles à modérées.

De violentes rafales de vent à redouter

La nette dégradation se met en place en fin d'après-midi notamment sur les départements côtiers. Il génère des orages forts qui progresseront rapidement vers l'est de l'Aquitaine, la Charente, le Gers, les Hautes-Pyrénées. Ils s'accompagneront de violentes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h localement 100/120 km/h voir très localement plus. Avec également, une forte activité électrique, des chutes de grêle et des cumuls de pluie localement forts pouvant atteindre 15/30 mm/h.

A l'arrière de ce système, des orages de plus faible intensité peuvent persister avant un retour au calme progressif.

En parallèle, le vent souffle en rafale sur les Pyrénées avec des valeurs attendues de l'ordre de 100 à 130 km/h sur les crêtes, 80 à 100 km/h en montagne, 70 à 90 km/h loc. 100 km/h dans les vallées et sur le piémont. Le vent d'autan souffle également dans son domaine avec des rafales de 80 à 100 km/h du Lauragais au Mont de Lacaune, et sur les hauteurs du Tarn et de l'Aveyron, de 60 à 70 km/h dans son domaine élargi (du Limousin au Tarn-et-Garonne), et de 60/70 km/h en région toulousaine.