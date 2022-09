L'Hérault, le Gard, l'Ardèche, la Drôme, Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance orange aux orages ce mardi.

Orages : Météo France place six départements du Sud-Est en vigilance orange

Six départements du Sud-Est sont en vigilance orange aux orages ce mardi 13 septembre 2022. (Illustration)

Météo France a placé ce mardi après-midi six départements du Sud-Est en vigilance orange aux orages. Il s'agit de l'Hérault, du Gard, de l'Ardèche, de la Drôme, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. L'alerte est valable à compter de 6h ce mercredi, jusqu'à 18h. Météo-France prévoit des orages accompagnés de violentes rafales de vent et de grêle dès la fin de nuit sur la basse vallée du Rhône. Localement de très fortes précipitations pourront donner des cumuls de pluie de 70mm à 100mm en peu de temps.

