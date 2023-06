Orages : Météo France prédit jusqu'à 50 mm d'eau en une nuit en Haute-Garonne

C'est encore "la mer et les poissons" qui vont s'abattre sur la Haute-Garonne dans la soirée de ce mardi 20 juin et la nuit suivante. Dans un contexte de lourdeur avec des températures ressenties de 32 degrés en fin d'après-midi à Toulouse, l'épisode orageux devrait démarrer vers 18h. La Haute-Garonne comme 16 autres départements, et six des sept départements de Midi-Pyrénées, est en vigilance orange jusqu'à mercredi 2h du matin.

Forts cumuls de pluie annoncés

Météo-France et la préfecture de Haute-Garonne préviennent que des orages virulent remonteront par les Pyrénées à partir de 18h et jusqu'en milieu de nuit.

Ces orages pourront s'accompagner de fortes pluies : 30 à 40 mm en peu de temps, très localement 50 mm en moins d'une heure. Sachant qu'il est tombé environ 50 mm d'eau cumulés sur chacun des premiers mois de 2023 (sauf février), on peut considérer que c'est quasiment un mois de pluie qui va s'abattre la nuit prochaine. Prudence avec ces comparaisons, puisque depuis le début du mois de juin à Toulouse, ce sont pas moins de 100 mm de précipitations qui se sont cumulés. À Montauban dimanche soir, ce sont 30 mm qui sont tombés en une demi-heure et qui ont provoqué l'effondrement du toit du Leclerc-Aussonne.

Météo France prévoir aussi pour ce mardi soir et cette nuit en Haute-Garonne un risque de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent (70 à 90 km/h, très localement 100 km/h) et une activité électrique importante.

Le phénomène devrait se décaler vers l'est en fin de nuit. Mercredi devrait toutefois être une journée très humide en Haute-Garonne avec de la pluie en quasi-continu jusqu'au soir et le retour des orages pour la Fête de la Musique.

Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau

Je m'abrite dans un bâtiment en dur

Je me tiens informé et j'évite de me déplacer

Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques

Pour rappel, la Haute-Garonne était aussi en vigilance orange dimanche mais finalement, les orages ont épargné le département, contrairement au Tarn-et-Garonne.