Orages pluie-inondation : la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange ce lundi

Météo France place la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange aux orages et aux pluies inondations

Les départements de la Drôme et de l'Ardèche sont placés en vigilance orange orages et pluie-inondation ce lundi 18 septembre 2023. La vigilance orange débute à 6 heures et prendra fin à 14 heures.

L'épisode pluvio-orageux doit démarrer tôt le matin ce lundi. Les orages les plus forts devraient s'étendre sur un axe allant des contreforts des Cévennes jusqu'au nord de la Drôme. Ces orages pourront être accompagnés de grêle et de rafales de vent ponctuellement. L'épisode sera surtout marqué par de forts cumuls de pluie. L'intensité de l'épisode baissera en cours d'après-midi.