Orages, pluie, vents violents, vigilance dans le Var et les Bouches-du-Rhône

Le temps sera très agité ce mercredi dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Les deux départements sont en vigilance jaune pour vents violents, pluie-inondations et orages. Attention donc aux coups de mer.

Alors que plusieurs départements sont en vigilance orange ce mercredi pour orages et pluie-inondations le Var et les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance jaune notamment pour vents violents et submersion. De fortes rafales sont attendues toute la journée ce qui fait craindre d'importants coups de vent sur le littoral.

La préfecture appelle à la prudence. Il est évidemment déconseillé d'aller se promener le long de la mer, les vagues peuvent être importantes. Des rafales de plus de 85 km/h dans les Bouches-du-Rhône jusqu'à 110 km/h dans le Var sont annoncées.

Le temps va rester très agité toute la journée de mercredi avec des orages dans la matinée et du vent, Météo France prévoit une accalmie dès jeudi.