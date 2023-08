Orages : plus de 2.300 foyers privés d'électricité en Dordogne ce 15 août

Plus de 2.300 foyers n'ont plus de courant depuis la nuit dernière, sur une zone de Bergerac à Sarlat, précise Enedis. Les communes de Douzillac et de Journiac sont touchées. A Journiac, une partie de la commune est touchée et le courant devrait être rétabli à 13 heures.

ⓘ Publicité

Enedis a mobilisé ses équipes d'astreintes de Bergerac, Montignac, Périgueux et Sarlat pour rétablir l'électricité le plus vite possible.

Des arbres tombés sur les routes

Les pompiers de la Dordogne sont intervenus une douzaine de fois sur le département pour des arbres tombés et pour assécher deux maisons à cause des inondations.

Plus de 3.300 impacts de foudre

Selon Météo France, l'activité électrique a été encore plus intense que la nuit de dimanche à lundi avec 3.300 impacts de foudre qui ont touché le sol.

Jusqu'à 70 mm de pluie

Il a beaucoup plu en Dordogne la nuit dernière, avec des pics jusqu'à 70 mm par endroits. Sur ses stations, Météo France a enregistré 35 mm à Bergerac, 37 mm à Saint-Pardoux-la-Rivière, 32 mm aux Eyzies ou encore 33 mm à Terrasson.

Et ce mardi soir ?

Faut-il s'attendre à des orages à nouveau ce mardi soir ? Météo France prévoit à nouveau des orages mais beaucoup moins importants.