Le Gers n'était qu'en vigilance jaune mardi mais l'épisode orageux a fait pas mal de dégâts matériels dans la nuit. Un camping a été évacué à Eauze, une maison de retraite endommagée et des logements ont été inondés. Les communes de Condom et Nogaro ont aussi été touchées.

Orages : plus de 90 interventions dans le Gers, un camping évacué

Les pompiers du Gers ont été très sollicités dans la nuit de mardi à mercredi. Le département n'était qu'en vigilance jaune aux orages mais l'épisode a malgré tout était violent. Des grêlons, de fortes précipitations accompagnées d'un vent violent ont touché le nord et l'ouest du département dans la soirée. L'épisode n'a duré qu'une dizaine de minutes mais il était intense.

Plus de 95 interventions pour les pompiers du Gers et ce mercredi matin, les appels sont encore nombreux pour des dégâts matériels.

Un camping évacué, une maison de retraite endommagée

À Eauze, les pompiers sont intervenus une trentaine de fois dans la nuit. Le camping du Pouy a été évacué vers 2h du matin en raison de dégâts matériels, pas de blessé. Les 27 campeurs ont été installés par la mairie au hall des expositions. Le toit de la maison de retraite de la commune a été touché, certains plafonds étaient gorgés d'eau. Ainsi, trois résidents ont été changés de chambre.

À Condom, une quarantaine d'interventions. Les secours ont été appelés pour des chutes d'arbres et de petites inondations. La commune de Nogaro, plus à l'ouest du département, enregistre également quelques dégâts. Un hypermarché aurait été inondé.

Le Tarn, l'Aveyron et l'Aude ne sont plus en vigilance orange ce mercredi. Cinq départements du pourtour méditerranéen le restent : les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, le Var et le Vaucluse.