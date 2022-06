Orages : plusieurs axes coupés, une circulation compliquée en Ile-de-France et les aéroports perturbés

La pluie, la grêle et les orages traversent en ce moment la région et perturbent la circulation. Plusieurs axes sont coupés notamment sur l'A86 et la D176. Dans les Yvelines, les automobilistes ont parfois été surpris par la météo de ce samedi. Perturbations aussi du côté des aéroports parisiens.

La météo de ce samedi soir perturbe la circulation. D'après le site Sytadin, l'A86 est coupée dans le sens intérieur. "A la suite d'un incident dans le tunnel de Fresnes, l'autoroute A86 est fermée pour une durée indéterminée entre la sortie N186 à Fresnes et l'accès de la D986 à Antony", peut-on lire sur le site qui précise "Suite aux violents orages, l'inondation de la chaussée de l'autoroute A86 intérieure (en direction de Versailles) a conduit à la fermeture du tunnel de Fresnes depuis 19h10 ce samedi soir pour une durée indéterminée. Les usagers sont déviés en surface par la D86. "

Autre alerte, cette fois sur la D176. Les inondations ont conduit à la fermeture de toutes les bretelles du diffuseur avec la N10. Il est conseillé d'éviter impérativement le secteur.

Les Yvelines touchées par les intempéries

Sur le compte Twitter de La Chaîne Météo, plusieurs automobilistes ont posté des vidéos. La circulation a été perturbée à différents endroits comme sur la N10 près de Rambouillet.

Ou bien encore à Versailles dans les Yvelines, où le centre-ville a été inondé.

Les aéroports parisiens également touchés

A 20h ce samedi, le trafic aérien est perturbé dans les aéroports parisiens de Roissy-Charles-de-Gaule et Orly, en raison de l'épisode d'orages violents qui s'abat sur le pays depuis 16h.

Les décollages ont été suspendus à Orly en fin d'après-midi, lorsque l'orage était au plus fort. Les atterrissages ont été gérés au "compte-goutte" précise le groupe ADP (Aéroports de Paris), assurant que les vols ont repris mais que des retards sont à prévoir. "Cet épisode orageux touche tout le réseau européen", ajoute ADP.

Du côté des trains, la SNCF confirme quelques retards "mais rien de significatif" sur les rails.

Sur le site Transilien SNCF, quelques perturbations. Sur le RER B tout d'abord, le trafic est fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne à cause d'un "défaut d'alimentation électrique à Gare du Nord". Sur le RER D, le trafic est interrompu entre Stade de France et Creil jusqu'à 22h30. En cause : un défaut d'alimentation électrique dans le secteur de Survilliers. Enfin, sur le RER E, le trafic est interrompu entre Noisy-le-Sec et Chelles - Gournay jusqu'au dernier train. En cause : une panne sur les installations du gestionnaire de réseau.

Du côté du Transilien, la ligne P est interrompue entre Paris Est et Meaux jusqu'au dernier train à cause d'une panne sur les installations du gestionnaire de réseau.

Enfin, la ligne T11 du tramway circule au ralenti car les "conditions ne sont pas réunies pour le départ des trains".

Les pompiers très sollicités

Les pompiers de l'Essonne indique avoir reçu à 19h30 plus de 900 appels. Ils sont intervenus 130 fois, principalement pour des inondations de sous-sols et de parkings. Les zones les plus touchées sont le nord et le centre du département. Il n'y a aucun blessé. La situation semble se calmer à présent.

En Seine-et-Marne, les pompiers ont reçu une soixantaine d'appels entre 19h et 20h30, principalement pour des petites inondations de caves surtout dans les alentours de Melun et de Fontainebleau. Là encore, il n'y a pas de blessé. Les pompiers signalent également que la foudre s'est abattue sur les toits de deux maisons : une située à Meaux, l'autre à Saint-Fargeau-Ponthierry, provoquant des feux de toiture. Les pompiers sont en train de les éteindre et précise que la situation semble se calmer pour le moment.

Dans les Yvelines, là encore beaucoup d'appels. Les pompiers parlent de 140 demandes d'intervention entre 16h et 20h, principalement pour des inondations et des fuites d'eau. Aucun victime n'est à déplorer. Les pompiers signalent que quatre personnes ont dû être secourues à Ablis. Elles étaient coincées dans leur voiture sous un pont à cause de l'eau. Leur vie n'était pas en danger mais les secours ont dû les aider à sortir. Là encore, la situation semble se calmer.