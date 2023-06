Orages : plusieurs centaines de foyers privés d'électricité dans le nord-ouest et dans l'est de la Mayenne

Plusieurs centaines de foyers n'ont plus d'électricité au réveil ce samedi 10 juin 2023. Selon Enedis, les orages tombés en fin d'après-midi vendredi 9 juin ont endommagé des transformateurs principalement dans les secteurs de Saint-Mars-sur la-Futaie et Landivy dans le nord-ouest du département ainsi que du côté de Mézangers dans les Coëvrons.

ⓘ Publicité

Une partie des clients a pu retrouver le courant dans la nuit, ajoute le fournisseur d'électricité, qui précise que pour d'autres, le rétablissement des lignes se fera plutôt dans la matinée. Certains travaux sont plus lourds et demandent plus de temps, précise Enedis.