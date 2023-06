Orages : plusieurs villes annulent les concerts de la Fête de la musique

De nombreux concerts prévus dans le cadre de la Fête de la musique ont été annulés, ce mercredi soir. En cause : le risque d'orages, alors que Météo France a placé dix-neuf départements en vigilance orange , de la Haute-Garonne aux Ardennes.

Annulation totale...

C'est notamment le cas à Pau, Tarbes, Lourdes, Périgueux , Clermont-Ferrand , Gien ou encore Bourges . À Pau, la ville explique avoir "tenté jusqu’au bout [de maintenir les concerts], mais les prévisions sont trop mauvaises avec des risques d’orages et de grêles", selon France Bleu Béarn Bigorre .

Le maire de Clermont-Ferrand a de son côté pris un arrêté pour annuler les festivités, en lien avec la préfecture du Puy-de-Dôme. Il justifie cette décision par les prévisions de Météo-France "annonçant un risque d'orages, de grêle et de rafales à 65 km/h dès 18 heures, avec potentiellement des premiers orages dès 15 heures".

Dans les Landes , les concerts de la Fête de la musique sont annulés à Capbreton, Dax et Mont-de-Marsan. Dans le Tarn-et-Garonne, le Département a annoncé sur Twitter l'annulation des festivités à Montauban, le préfet conseillant à tous les maires et organisateurs d'annuler les événements. Le département a déjà été fortement touché par les intempéries mardi soir, qui ont nécessité plus de 270 interventions des pompiers. La préfecture dit s'attendre de nouveaux orages avec des rafales qui pourraient atteindre "80 à 100 km/h", de fortes précipitations et de la grêle.

... ou partielle

Sur Twitter, la préfecture de la Haute-Vienne a demandé "l'annulation des festivités prévues en extérieur" et "toute autre manifestation comportant des chapiteaux, tentes et structures". Et en Corrèze, département également concerné par une alerte crues, le préfet invite aussi les organisateurs "à être vigilants pour les festivités qui se tiennent à proximité des cours d'eau."

Dans l'Yonne , placé en vigilance orange, pas d'annulation pour l'heure mais la préfecture appelle les communes à "assurer la protection et la sécurité de la population au regard du risque d'orange violent, y compris en envisageant l'annulation des manifestations programmées".

Les communes du Pays Basque s'organisent elles aussi . À Bayonne, la majorité des animations prévues sur les scènes extérieures sont annulées. En revanche, certains concerts sont déplacés à l'intérieur, notamment dans le Grand Salon de l'Hôtel de Ville et dans le Centre Culturel Espagnol. À Saint-Jean-de-Luz, un concert prévu sous un kiosque est annulé, mais le reste est maintenu.

D'autres villes s'adaptent sans annuler l'entièreté des festivités prévues. À Bordeaux par exemple , elles sont maintenues en partie : onze des douze concerts officiels sont annulés par précaution. Le seul maintenu aura lieu rive droite sur la scène du Square Toussaint Louverture. Toutes les scènes improvisées dans l'espace public ou dans les bars sont autorisées, sous réserve d'un passage en alerte orange par Météo France.