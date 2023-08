Orages pour le week-end du 15 août autour de Toulouse : le Tarn-et-Garonne et le Lot en vigilance orange

Météo France a placé le département du Lot et celui du Tarn-et-Garonne en vigilance orange à partir de 18 heures ce lundi 14 août. Selon le service météorologique, cette situation orageuse est "non exceptionnelle pour la saison". Mais elle nécessite pour autant "une vigilance particulière compte-tenu des forts cumuls de pluie et de l’importante activité électrique attendus", précise Météo France.

Grêle possible

Le service poursuit : "En soirée de lundi, des orages fortement pluvieux vont se déclencher du Sud du Limousin, au Périgord, et au nord de l’Occitanie. Peu mobiles, ils pourront donner d’importants cumuls de pluie en quelques heures". Il est ainsi prévu 30 à 50 millimètres de pluie, voire 60 à 80 localement. "Des chutes de grêle sont également possibles mais de taille moyenne, et les rafales de vent ne devraient pas excéder les 70 à 80 km/h".

Haute-Garonne en jaune

Météo France a également placé plusieurs départements de l’Occitanie en vigilance jaune aux orages ce lundi 14 août. Il s’agit de l’Aveyron, du Tarn, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, de la Haute-Garonne et de la Lozère. Mais la situation devrait rapidement s’améliorer.