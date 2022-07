Orages : quatre département de Rhône-Alpes en vigilance orange

La Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Ardèche sont placés en vigilance orange aux orages à partir de ce lundi, à 14 heures.

La Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Ardèche ont été placés en vigilance orange aux orages ce lundi matin, par Météo France, dans son bulletin de la matinée. La vigilance orange débute à 14 heures ce lundi.

Les orages venus du Sud-Ouest, remontent vers le Massif central et devraient tomber sur la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Ardèche en début d'après-midi. Météo France annonce des "chutes de grêle parfois fortes (diamètre supérieur à 2 cm)" et "des rafales de 80 à 90 km/h [...], ainsi que des cumuls de 20 à 30 mm en peu de temps".

Des grêlons de plus de deux centimètres de diamètre

D'après Météo France, "ces orages gagneront les régions alpines dans le courant de l'après-midi mais en perdant un peu de leur intensité. Rafales et chutes de grêle resteront néanmoins possibles, mais de moindre intensité".