Orages : quatre départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange

Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Gers ont été placés ce mercredi en vigilance orange aux orages par Météo France. "Ce mercredi soir, dans le Sud-Ouest du pays, développement de forts orages pouvant donner d'importants cumuls de pluie et de la grêle" précise l'organisme. Météo France poursuit : "Une situation orageuse active s'est mise en place du flanc est du pays à l'est de l'Occitanie. Ces orages se décalent progressivement vers l'ouest." De forts cumuls de pluie ont déjà été observés notamment dans le Tarn et l'Aveyron. Sur le reste du sud du pays, des orages localement forts restent possibles.

