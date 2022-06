"Météo Côte-d'Or", un compte amateur né d'une passion pour les orages

Encore des orages parfois violents attendus en Côte-d'Or jusqu'à la fin du weekend, en cette fin du mois de juin 2022. Pour s'y préparer et suivre la situation, en plus d'être attentifs et à l'écoute de France Bleu Bourgogne, certains scrutent non seulement le ciel mais aussi le réseaux sociaux. Il y a évidemment les comptes officiels, qui font foi, comme celui de Météo France, mais on trouve également des amateurs en prévision météo, comme "Météo Côte-d'Or". Au départ c'est une page Facebook créée en janvier 2021, qui s'est dédoublée par la suite avec un compte Twitter. Deux comptes suivis par quelques centaines de personnes. Derrière l'écran et le clavier, pour publier les cartes et les prévisions de manière bénévole : Thibault Mascia, 21 ans - assisté de deux personnes qui l'aident ponctuellement pour les publications.

Une passion qui date de l'enfance ... et d'un énorme orage

"J'ai subi un gigantesque orage quand j'étais plus jeune, très très marquant, raconte le météorologue amateur. Je pense que c'est ça qui a marqué le début de ma passion énorme pour la météo. Depuis ce jour, je suis fasciné, j'essaye de faire des prévisions". Aujourd'hui, ce Côte-d'orien alimente ses comptes sur les réseaux sociaux à côté de son travail. "Je n'ai jamais pensé devenir professionnel moi-même, mais c'est quelque chose que je pourrais envisager à terme".

