Orages : seront-ils plus nombreux et intenses avec le réchauffement climatique ?

Sept départements sont toujours en vigilance orange pour orages ce vendredi matin dans l'est du pays, de la Haute-Savoie à l'Ardèche, ainsi que le Tarn et l'Aveyron. Beaucoup de pluie, de grêle et de foudre sont attendues selon Météo France. Depuis le début de la semaine, les orages et la grêle ont provoqué d'importants dégâts matériels dans plusieurs départements, notamment en Saône-et-Loire et dans le sud-ouest. Selon les prévisionnistes météo, le phénomène pourrait s'accentuer dans les années à venir en raison du réchauffement climatique.

Vers un record d'impacts de foudre

Les orages se forment quand l'atmosphère est instable, c'est-à-dire quand l'air chaud près du sol rencontre l'air froid en altitude. Avec la canicule de ces derniers jours, les conditions sont réunies pour provoquer des orages. S'ils n'ont rien d'exceptionnel pour un mois de juin, leur fréquence et intensité sont impressionnantes. Ce jeudi soir, Météo France comptabilisait plus de 160 000 impacts de foudre depuis le début du mois et nous sommes très proche d'atteindre, voire de dépasser, le record mensuel établi à plus de 170 000 impacts en juin 1993, il y a presque 30 ans.

Ces phénomènes orageux seront-ils plus fréquents ou plus intenses à l’avenir ?

Avec le réchauffement climatique, les orages risquent de devenir plus nombreux. "Une atmosphère plus chaude contient davantage d'eau et conduit à ces épisodes extrêmes" explique Olivier Renard, le président de l'association Météo Centre. À l'avenir, il prédit "plus de pluie, de grêle et d'orages".

Les prévisionnistes de Météo France restent néanmoins très prudents. Si nous pouvons dire avec de plus en plus de certitude que le réchauffement climatique provoque une augmentation de l’intensité des précipitations extrêmes, il n'existe pas d'observations fiables et de long terme sur l’évolution des orages dans un climat qui se réchauffe.

Par ailleurs, le mois de juin que nous vivons actuellement ne va pas forcément se reproduire à l'identique. La formation d'orages dépend beaucoup des températures. Juin peut être très chaud et ensoleillé une année et très frais et pluvieux l'année suivante.

Les orages ne touchent pas toutes les régions de la même manière

Face aux orages, toutes les régions de France ne sont pas logées à la même enseigne. En été, de la Corse à la région parisienne, tout le monde est concerné mais le phénomène est plus fréquent sur les massifs des Alpes et des Pyrénées et de l'Aquitaine à Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ainsi que du sud de la Bourgogne à la Lorraine. En moyenne, ces régions vivent 15 à 20 journées orageuses chaque été.

En Bretagne, c'est beaucoup plus rare. L'été, on compte cinq journée orageuses en moyenne.