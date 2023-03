Orages : Toute la Lorraine placée en vigilance par Météo France

Moselle, Meurthe-et-Moselle et Vosges sont placés en vigilance orange, la Meuse en vigilance jaune. (illustration)

Prudence en Lorraine, ce lundi après-midi. Une grande partie de la région est placée en vigilance orange aux orages par Météo France. Contacté par France Bleu, Météo France explique que les orages devraient surtout toucher les Vosges, le Sud-est de la Meurthe-et-Moselle et l'Est de la Moselle. La Meuse, elle, reste en vigilance jaune.

Pluie, grêle, et vent

Le phénomène orageux sera particulièrement intense entre 17h et 20h et il devrait s'accompagner de fortes bourrasques de vent (80 à 100km/h en rafales), de fortes pluie (15 à 30mm attendus en moins d'une heure par endroit) et parfois même de grêle.

Des parcs et jardins fermés par précaution

Conséquence de cette alerte météo, les parcs et jardins sont fermés à partir de 16h à Épinal (Vosges). Les parcs de la ville de Metz vont eux aussi fermer ce lundi après-midi.