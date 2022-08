Orages : un épisode méditerranéen arrive sur la Drôme et l'Ardèche ce mardi soir

Les prévisions restent à affiner, mais Météo France prévoit d'ores et déjà "un temps fortement orageux" et "des orages très pluvieux" dès ce mardi soir en Drôme et en Ardèche, un épisode méditerranéen qui s'installera la journée de mercredi.

Selon les premières estimations, les Cévennes ardéchoises, la basse Ardèche et la Drôme provençale devraient subir dès mardi dans la soirée un épisode méditerranéen. "On peut s'attendre à 40 à 60 mm de précipitations sous les orages, et beaucoup plus localement" explique Gabriel Chantrel, prévisionniste à Météo France, "avec les premiers orages mardi soir. Puis mercredi, la Drôme et l'Ardèche seront dans un axe pluvieux orageux. Il pourrait y avoir plusieurs salves, plus ou moins durables." Il s'agit bien d'un épisode méditerranéen et non cévenol, puisque les plaines pourront aussi subir les orages.

"Toutes les conditions sont réunies" souligne le prévisionniste, un flux du sud-est ramenant et installant une masse d'air humide et instable au-dessus de nos département. Il ajoute que les prévisions doivent être affinées au cours de ce mardi, pour être plus précises.