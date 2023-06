Orages : un phénomène météo particulièrement précoce et intense cette année dans l'ex-Midi-Pyrénées

Les orages de ces derniers jours ont fait beaucoup de dégâts et une victime. Un enfant est décédé après la chute d'un arbre à Lacourt-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne) lundi après-midi. La foudre a aussi frappé une maison à Cugnaux (Haute-Garonne) sur la chambre d'une adolescente, elle a été légèrement blessée. Est-ce normal de voir des orages de cette intensité à cette saison ? Stéphane Schmitt, expert auprès de Météo Orage, la filière orage et foudre de Météo France a répondu aux questions de France Bleu Occitanie.

France Bleu Occitanie : La première réflexion qu'on se fait ces jours-ci, Stéphane Schmitt, c'est qu'on se croirait un peu fin août. Cette séquence d'orages a-t-elle été particulièrement intense et précoce ?

Stéphane Schmitt : Oui, elle l'est effectivement. On voit qu'il y a quand même une grande variabilité de l'activité orageuse d'une année sur l'autre, ce qui nous montre que les orages dépendent vraiment de situations météorologiques, comme en ce moment avec cette situation de blocage qui est propice aux orages.

Les orages arrivent finalement plus tôt dans l'année ? Ils terminent plus tôt aussi ?

Non, justement pas. C'est à dire que l'on observe en parallèle de ce que je viens de vous dire ces dernières années, des records de foudroiement qui ne sont jamais atteints hors été. Par exemple, c'est le cas du mois de mars 2023 cette année, qui est le plus foudroyé des mois de mars depuis que les relevés existent en France. En 2018 c'était la même chose pour un mois de mai. Précoce, mais aussi qui s'étale plus longtemps, et notamment dans des départements du sud de la France comme le Gard et l'Hérault. En fait, on s'aperçoit que les records de foudroiement quotidien sont désormais parmi des journées en septembre et qu'on a une activité qui perdure jusqu'en octobre.

Ça dit quelque chose du dérèglement climatique ou rien à voir ?

Alors non, bien sûr que ça interroge sur le dérèglement climatique, sur le réchauffement, c'est évident. Les experts aujourd'hui sont relativement d'accord sur les conséquences en termes d'intensité des orages, moins sur les fréquences, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors pour essayer même très schématiquement, de comprendre pourquoi il y a une incertitude, c'est que, par exemple, le fait d'augmenter mécaniquement de la chaleur ne génère pas pour autant une augmentation des orages. Parce que les orages, il faut beaucoup d'éléments combinés.

Si l'on est dehors en plein orage, qu'est-ce qu'il faut faire ?

On est confronté dans notre vie à de nombreux orages. C'est à dire que par exemple, en Occitanie, on va être confronté chacun d'entre nous à 20 à 30 orages par an. Donc vous observez, vous les entendez gronder, vous savez que ça arrive. Très souvent, au bout d'un moment, on minimise ce risque. On les subit depuis de nombreuses années. Donc on a tendance à les minimiser.

Il faut s'abriter, c'est ça le message ?

Il ne faut pas sous-estimer le risque, parce qu'en fait, vous êtes confrontés à 20 à 30 orages, tous sont dangereux. Mais il y en a deux ou trois qui peuvent vous tuer. Un orage sur dix va générer de l'activité à proximité. Donc soyez vigilants. Un orage, c'est jamais anodin, allez vous protéger. Il n'y a qu'une seule protection possible : rentrez chez vous. Quand vous n'en avez pas la possibilité, mettez-vous dans une voiture, ne restez jamais en extérieur.