Orages : une centaine d'éclairs détectés dans le ciel de Paris

Un gros orage a touché Paris dans la soirée de samedi avec d'importants cumuls de pluies. Selon Météo Paris, l'orage a stationné sur l’agglomération (notamment entre Paris, le Val-d’Oise et le Nord des Yvelines) pendant plusieurs heures. Selon Kéraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents, une centaine d'éclairs ont été détectés à Paris intra-muros, essentiellement sur l'ouest de la ville, avec des lames d'eau importantes.

L'équivalent de plusieurs semaines de pluie en quelques heures

D'importants cumuls de pluies ont été relevés. Dans certaines communes, il est tombé l'équivalent de plusieurs semaines de pluie en quelques heures : 40 millimètres à Cernay-la-Ville, dans les Yvelines, 32 mm à Villacoublay, 16 mm à Paris-Montsouris, dans le 14e arrondissement de Paris, 13 mm à la station de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement.

Plus de 800 appels aux pompiers

Les pompiers d'Ile-de-France ont reçu plus de 800 appels en seulement deux heures, mais n'ont réalisé que 65 interventions, essentiellement de reconnaissance, pour constater les dégâts. Ils appellent à la plus grande prudence pour ce dimanche. Météo France a placé 10 départements du Centre-Val-de-Loire et du Sud Ouest en vigilance orange aux orages et aux inondations.